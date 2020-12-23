شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حدائق الحيوان: حصلنا على الزرافات الجديدة مقابل بغبغانات نادرة وبجع أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن عملية استيراد 3 زرافات جديدة من جنوب أفريقيا، تمت بالتبادل مع حيوانات أخرى جرى إنتاجها فى حديقة حيوان الجيزة فى الفترة السابقة، مثل فرس النهر وبعض أنواع الكباش العربى وأنواع من البجع الأبيض والبغبغانات النادرة.

وأضاف رجائى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن مصر لم تتحمل كثيرا فى استيراد الزرافات الجديدة رغم أن النقل لهذه الحيوانات مكلف جدا، ولكن تحملت جنوب أفريقيا عملية النقل وفقا للمعايير الدولية لنقل الحيوانات البرية، مردفا: "إحنا كسبانين فى الموضوع ده، بسبب عملية الإكثار فى حديقة الحيوان لدينا".

وأوضح، أن عملية تأقلم الحيوانات الجديدة فى حديقة الحيوان صعبة للغاية، بداية من عملية إطلاق الزرافات فى حديقة الجيزة، حيث إن هناك حيوانات تتعرض لكسور شديدة بسبب غضبها والعصبية الشديدة التى تكمن بداخلها بسبب تغيير المكان، مبينا: "من حسن حظنا أن عملية نقل الزرافات تمت فى الظلام، لأن رؤيتها فى الظلام ضعيفة لذلك جرت عملية نقلها بنجاح، مؤكدا أن هذه الزرافات بصحة جيدة، وعمرها عامين وسنعمل على الحفاظ عليها فى الفترة المقبلة وسننتج منها سلالات جديدة".

وأوضح، أن حديقة حيوان الجيزة، بصدد استقبال "فيلة" جديدة فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العائد من حديقة الحيوان يكفى احتياجاتها والرعاية البيطرية، لذلك جرى الاتجاه إلى عملية التبديل بين الحيوانات للتوفير على الدولة كثيرا"، فيما قال على عملية تسمية الزرافات الجديدة: "ستكون الأسماء الجديدة للزرافات الجديدة قريبة من أسمائها التى كانت عليها فى جنوب أفريقيا".