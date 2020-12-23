شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد إنشاء 1500 وحدة بيوجاز فى مختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مشروع البيوجاز نموذج مبسط للاقتصاد الدوار، وخطوة هامة في مجال التنمية المستدامة، وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع البيوجاز يحافظ على الموارد ويساهم فى التخلص من المخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه جرى إنشاء 1500 وحدة بيوجاز بمختلف المحافظات، متابعة: "لدينا خطة كاملة لتحويل المخلفات البلدية لطاقة".

وتابعت: "نتعاون مع القطاع الخاص في مجال منظومة المخلفات الصلبة لتحقيق أفضل النتائج، ونسعى لتطوير المحميات الطبيعية بمختلف أنحاء الجمهورية".

ومن جانب آخر، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، توجيهاتها للفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة المنيا بالتعامل الفورى وإجراء مراجعة بيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد والصلب العاملة بنطاق محافظة بنى سويف بعد رصد إنبعاث دخان كثيف من المصنع.

وكانت وزيرة البيئة قد لاحظت أثناء عودتها من محافظة المنيا عقب افتتاح وحدات البيوجاز بالمحافظة إنبعاث دخان كثيف من أحد الأماكن التابعة لأحد مصانع إنتاح الحديد والصلب ببنى سويف وهى منطقة التخلص من الجلخ داخل المنشأة.

وعلى الفور قامت وزيرة البيئة بالدخول للمصنع للتعرف على مصدر الدخان الكثيف الذى تسب فى تلوث ملحوظ للهواء ، حيث تبين أن هذا الدخان ناتج عن احد مناطق الانتاج داخل المصنع ولا يراعى فيها الاجراءات والاشتراطات البيئية اللازمة داخل المنشأة ، وقد وجهت الوزيرة على الفور بمراجعة الإجراءات البيئيه التى تقوم بها الشركة و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى حالة التأكد من وجود اى مخالفات.