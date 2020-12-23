الهجرة: تلقينا 2396 شكوى من المصريين العالقين بالكويت والإمارات بسبب توقف الطيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تتابع أوضاع المصريين العالقين بالخارج بسبب توقف حركة الطيران مع تصاعد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، مؤكدة أنها تتابع عن كثب أوضاع المصريين فى الكويت والإمارات .
وتابعت مكرم، خلال مداخلة هاتفية برنامج مساء دي إم سي، تقديم رامى رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن مصر تحترم سيادة الدول فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها، مشيرة إلى أن الوزارة فعلت منذ أمس غرفة العمليات لحصر الأعداد ومعرفة الاحتياجات وتلقي الاستغاثات.
وأكملت وزيرة الهجرة، أن هناك 1485 استمارة بالنسبة للعالقين في الكويت، كما أن هناك حوالى 911 من العالقين في الإمارات، مشيرة إلى أن الكويت أعلنت وقف رحلات الطيران لمدة أسبوع قابلة للتجديد، والوزارة تتابع الأمر مع المصريين على مدار 24 ساعة.
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