شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة علماء مصر بكندا وأمريكا تقدم منحتين بـ200 ألف دولار لطلبة هندسة شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عطالله، رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، منسق فعاليات المؤتمر السابع والأربعون لرابطة العلماء المصريين فى أمريكا وكندا، تقديم جامعة كالجارى بكندا منحتى دكتوراة بقيمة 200 ألف دولار لطلبة كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السابع والأربعون لرابطة العلماء المصريين فى أمريكا وكندا عن (تطوير مصر بالعلم والتكنولوجيا)، تحت رعاية وحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مقر جامعة بنها بمدينة العبور، مشيرا إلى أنه أتاحت هذه المؤتمرات فرصة للطلبة المصريين بالحصول على منح دراسية للدراسة فى كندا وأمريكا من خلال مقابلة العلماء المصريين أثناء المؤتمرات.

وناشد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمود صقر على زيادة الدعم الحكومى لهذا البرنامج فى مجالات جديدة مثل علوم اللقاحات وما لها من أهمية للصحة العامة والتحول الرقمى لتوثيق وتحديث المشاريع القومية والمحور الثالث علوم الفضاء لمساعدة الدكتور القوصى وفريقه فى وكالة الفضاء المصرية.

واوضح، أن الرابطة تأسست فى عام 1947 م، بهدف ربط العلماء المصريين فى كندا وأمريكا ببلدهم الأم مصر، مشيرا إلى أن المؤتمرات تستهدف التقارب والتعاون بين العلماء المصريين بالداخل وزملائهم بالخارج وخلق فرصة للتعاون من شأنها رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة.