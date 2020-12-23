شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الحصول على 3 زرافات من جنوب أفريقيا تم بنظام المبادلة وبدون أموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الزراعة أن الزرافات الثلاثة التى استقبلتها حديقة حيوان الجيزة اليوم الثلاثاء من جنوب أفريقيا، بنظام البدل، وأن الوزارة لم تدفع أى أموال مقابل الحصول على الزرافات الثلاثة.

وأوضحت وزارة الزراعة أن نظام البدل ضمن النظام الجديد الذى تنتهجه وزارة الزراعة لتطوير حديقة الحيوان، حيث إنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرافات من جنوب أفريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الزرافات الجديدة تقدر قيمتها بحوالى 2 مليون دولار أمريكى كانت بنظام البدل بحيوانات أخرى بها فائض في الحديقة، والذي يعتبر نهجا جديدا تنتهجه الوزارة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لديها.

واستقبلت منذ قليل حديقة الحيوان بالجيزة 3 زرافات جديدة، حيث وصلت الزرافات داخل صندوق، قادمة من مطار القاهرة على متن سيارة مجهزة، وذلك بعد انتهاء كافة الفحوصات الطبية للتأكد من خلوها من الأمراض، فيما استعدت الحديقة بأوناش خاصة لنقل الصندوق لبيت الزرافات الجديد.