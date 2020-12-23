شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الجيزة: الزرافات الجديدة عمرها سنتين والحراس سيختارون أسماءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحديقة حيوان الجيزة، إنه منذ فترة كان هناك توجيهات من وزير الزراعة باتخاذ أساليب مبتكرة فى ظل تآكل موارد الحديقة، موضحا أن هناك زيادة كبيرة في عدد الحيوانات في الحديقة. وأشار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، إلى أن فرس النهر "سيد قشطة" عندما يزيد عددها عن اللازم قد تقتل بعضها، حيث يجرى استبدال الحيوانات، موضحا أن عملية نقل 3 زرافات من دولة جنوب إفريقيا بالمطار، وصلت الثامنة والنصف صباحا وأخذت إجراءات إدارية ونقلت فى صندوق مغلق.

وذكر أنه يجرى نقل الحيوانات وفقا لمواصفات عالمية، وهناك منظمة لها معايير لنقل الحيوانات والمواد المستخدمة وأسلوب نقله، لافتا إلى أن الزرافات عمرها "سنتين" بارتفاع 2 متر، حيث إن متوسط عمر الزرافة يكون من 15 إلى 20 سنة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحديقة حيوان الجيزة: "لسة مسميناهمش، ولها شهادات صحية، حيث إن الحارس هو من يسميها، وعندنا خبراء في التعامل مع الحيوانات". وكانت أكدت وزارة الزراعة، أن الزرافات الثلاثة التى استقبلتها حديقة حيوان الجيزة اليوم الثلاثاء من جنوب أفريقيا، بنظام البدل، وأن الوزارة لم تدفع أى أموال مقابل الحصول على الزرافات الثلاثة. وأوضحت وزارة الزراعة أن نظام البدل ضمن النظام الجديد الذى تنتهجه وزارة الزراعة لتطوير حديقة الحيوان، حيث إنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرافات من جنوب أفريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان. وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الزرافات الجديدة تقدر قيمتها بحوالى 2 مليون دولار أمريكى كانت بنظام البدل بحيوانات أخرى بها فائض في الحديقة، والذي يعتبر نهجا جديدا تنتهجه الوزارة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لديها. واستقبلت حديقة الحيوان بالجيزة 3 زرافات جديدة، حيث وصلت الزرافات داخل صندوق، قادمة من مطار القاهرة على متن سيارة مجهزة، وذلك بعد انتهاء كافة الفحوصات الطبية للتأكد من خلوها من الأمراض، فيما استعدت الحديقة بأوناش خاصة لنقل الصندوق لبيت الزرافات الجديد.

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