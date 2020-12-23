شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح مهمة عند ظهور أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد.. اعرف هى إيه "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن نصائح عدة عند ظهور أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إنفوجراف يستعرض هذه النصائح المهمة للتغلب على هذه الأعراض.

1- ابتعد بمسافة لا تقل عن 1 متر عن الآخرين الذين يعيشون معك فى جميع الأوقات.

2- حافظ على التهوية الجيدة لأماكن المعيشة المشتركة.

3- راقب أى أعراض قد تظهر عليك لمدة 14 يوما.

4- احرص على ارتداء الكمامة لحماية الآخرين.

5- واظب على تنظيف يديك باستمرار.

6- لا تخرج إلى الأماكن العامة.



إنفوجراف

من ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن بلوغ نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 84.8% بعد تسجيل تعافى 107162 حالة حتى اليوم.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس، الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.