شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستلزمات الطبية: الإقبال على شراء الكمامات انخفض رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرقة القاهرة للأدوية، إن الطلب على "الكمامات" فى الفترة الحالية، أقل من الفترة الأولى لكورونا، متابعا: "الطلب على الماسك ليس بالكم الذى كان عليه فى الموجة الأولى".

وأضاف عبده، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن المصريين باتوا يعرفون ارتداء الماسك فى الأماكن المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا، وهذا سبب انخفاض الطلب على "الماسك"، متابعا: "كنا نستورد كل الكمامات من الصين فى بداية أزمة كورونا حتى أغلقت الصين بسبب تفشي الفيروس، وتم شراء 180 خط إنتاج لتصنيع الكمامات من الصين".

وتابع: "مصر تنتج حاليا 9 ملايين كمامة، وشهدت أسعار لكمامات انخفاضا كبيرا عن الفترة السابقة، إذ تصل سعر العلبة 50 كمامة لـ 50 جنيها فقط، بمعدل 1 جنيه لكل كمامة".