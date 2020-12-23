شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا للفيروسات": بعض تحاليل المعامل تخرج نتيجتها خاطئة ويجب أخذ رد فعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه يجب تطبيق بروتوكول وزارة الصحة فيما يتعلق بالعلاج من أعراض فيروس كورونا، مشيرة إلى أن بعض الحالات المصابة رغم سلبية تحاليلها تظل تعاني من آثار الفيروس في الصدر وبعض المشكلات الأخرى.

وتابعت أنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن التحليل في معامل معتمدة وموثقة، وبعض التحاليل من المعامل تخرج بنتيجة خاطئة، ويجب أخذ رد فعل مع تلك المعامل، موضحة أن السلالة الجديدة للفيروس سريعة الانتشار لكن أعراضها ليست خطيرة.

وأكملت عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن اللقاح الصيني طريقة تحضيره مثل طريقة تحضير تطعيمات حصلنا عليها قديما، مشيرة إلى أن الأمل هو الحصول على اللقاح للوقاية من فيروس كورونا والتخوف منه غير مطلوب.

وكانت قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة والسكان لشئون البحوث، إن قريبا ستعلن التفاصيل الكاملة للمرحلة الثالثة الخاصة باللقاح الصينى ضد فيروس كورونا، وأضافت مستشار وزير الصحة والسكان لشئون البحوث، خلال لقاء تلفزيونى، أن اللقاح الصينى أمن للوقاية من الفيروس.

وتابعت مستشار وزير الصحة والسكان لشئون البحوث، أنه لا يوجد لدينا اعتبارات فى الاعتماد على اللقاح الصينى فى تطعيم المواطنين غير العلم والفاعلية.