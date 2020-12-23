شكرا لقرائتكم خبر عن "الحفاظ على التراث": نهدف لإزالة أية ممارسات عشوائية أصابت القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ريهام عرام، مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، إن هناك عملية إحياء وإعادة تأهيل لمنطقة القاهرة التاريخية، لافتة إلى أنه مشروع قومى برعاية دولة رئيس الوزراء سوف تبدأ بالحسين والأزهر وبوابات القاهرة.

وأضافت الدكتورة ريهام عرام، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم إعادة توظيف واستغلال ساحة الحسين، وترميم المنازل القديمة المبنية من الحجر، خاصة أنها جزء من البناء العمرانى القديم.

وأوضحت أنه سوف يتم إزالة الممارسات العشوائية في تلك المناطق لتتحول لمناطق جذب سياحي، بالإضافة إلى إزالة أية تشوهات أصابت الأحياء التاريخية بالقاهرة، مشيرة إلى أن السياح ينجذبون للفنادق التراثية التي تتميز بالشبابيك الخشبية، والعمالة الاسلامى.

وتابعت: أننا نعيد شكل القاهرة القديمة لما كانت عليه، بالإضافة إلى تحسين وإعادة تأهيل الحرف التراثية التقليدية لتكون مناسبة لطبيعة نشاطها وتواجدها في المنطقة المحيطة بها.