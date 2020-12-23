مسئول الملف الليبى باليوم السابع: الوفد الليبى يحمل مطالب تعمل مصر على حلها

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وأشار إلى تشكيل لجنة وطنية مصرية مع الجنوب الليبي، وسيجرى منحهم منحا دراسية لأبناء الجنوب الليبي، وأيضا المساعدات الصحية.
وأكد أن هذه الزيارة لها صدى للمتابع للشأن الليبي، مشيراً إلى أن لجنة وضع الدستور الليبي مشكلة من 17 عضوا، و7 منها ينتمي لجماعة الإخوان، وهناك تهميشا كبيرا للجنوب الليبي، وفرض سيطرة الإخوان التي تسعى لكرسى الحكم فى ليبيا.
وكان التقى الوفد الليبي رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا وأعضاء اللجنة حيث ضم الوفد كافة أطياف ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك ، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونقل رئيس اللجنة للوفد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أكد في لقاء ظهر اليوم مع الأشقاء أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على وحدة الأراضي الليبية، وتمسكنا بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا، مشددا على رفضه الكامل للتدخل الأجنبي في البلد العربي.
هذا وقد أكد رئيس اللجنة على دعم مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشموليه في الحل.
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