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رئيس هيئة قضايا الدولة يكرم وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم كل من المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ونادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة، كلا من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرى، ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح .

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بجهود هيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على المال العام، مؤكدًا الشراكة الواسعة بين وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة، وبخاصة فيما يتصل بالحفاظ على مال الوقف .

جاء ذلك أثناء افتتاح نادى هيئة قضايا الدولة بعد تطويره بحضور عدد من الوزراء فى مقدمتهم المستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من مستشارى وأمناء هيئة قضايا الدولة .

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، أمس الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، بحضور وفد سودانى رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وأمين عام المجمع، وفى صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف، وتستمر لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف ،كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.

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وزير الأوقاف ونظيره السودانى 

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وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية

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وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة

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وزير العدل ووزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى ومفتى الجمهورية

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وزير الأوقاف ونظيره السودانى

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تكريم وزير الأوقاف 

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رئيس هيئة قضايا الدولة يكرم وزير الأوقاف

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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