جامعة حلوان تؤكد عقد امتحانات الفصل الأول بموعدها وتطبيق الإجراءات الاحترازية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان، أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول ستجرى وفق التوقيتات المحددة، وتؤكد أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعى.

وأكدت جامعة حلوان، فى بيان منشور على الصفحة الرسمية للجامعة منذ قليل، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل وبعد وبين كل امتحان وأخر؛ من تطهير وتعقيم ونظافة ومتابعة صحية لتأمين جميع طلابها والأساتذة والعاملين.

وناشدت جامعة حلوان، جميع الطلاب بضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات وتمنت لهم جميعاً النجاح والتوفيق والسداد.