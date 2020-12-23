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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تؤكد عقد امتحانات الفصل الأول بموعدها وتطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت جامعة حلوان، فى بيان منشور على الصفحة الرسمية للجامعة منذ قليل، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل وبعد وبين كل امتحان وأخر؛ من تطهير وتعقيم ونظافة ومتابعة صحية لتأمين جميع طلابها والأساتذة والعاملين.
وناشدت جامعة حلوان، جميع الطلاب بضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات وتمنت لهم جميعاً النجاح والتوفيق والسداد.
وكان المجلس الأعلى للجامعات حدد الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
وكان الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة ستجرى اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول حضوريا بصورة مباشرة للطلاب وليس من خلال منصة الجامعة الإلكترونية.
وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن إدارة الجامعة تعمل حاليا على حصر قاعات الجامعة والكليات بالجامعة لتوزيع أعداد الطلاب عليها بعد تقليل الاعداد بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.
وتابع رنائب رئيس جامعة حلوان، أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الامتحانات لتحقيق التباعد الاجتماعى ومراعاة المسافة الآمنة بين الطلاب للوقاية من كورونا، لافتا إلى أن سيجرى عمل تعقيم شامل للقاعات قبل وبعد الامتحانات وتنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب.
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