شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات جميع الصفوف الدراسية بالتعليم الأساسى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول لكل الصفوف الدراسية للتعليم الأساسي العام عربي واللغات وللفترات الصباحية والمسائية والتعليم المهني والتعليم المجتمعي والصم وضعاف السمع والمكفوفين، للعام الدراسي 2020/2021، حيث تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.

وقال المحافظ إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ من 30 يناير الى 4 فبراير والصف الأول الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 16 يناير الى 27 يناير والصف الثاني الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 17 يناير الى 28 يناير .

أما امتحانات الصف الرابع الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع فتبدأ من 16 يناير الي 18 يناير .

وامتحانات الصف الخامس الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السابع صم وضعاف السمع من 20 يناير الي 23 يناير .

اما عن امتحانات الصف السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد والصف الثامن (صم وضعاف السمع ) فتبدأ من يوم 24 يناير الى 28 يناير .

وامتحانات الصف الثاني و الثالث الابتدائى (فصل واحد ) والصف الثالث الابتدائي مكفوفين والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي صم وضعاف السمع فستقام الامتحانات لهم يومي 16 و 17 يناير .

اما عن امتحانات الصف الاول الثانوي (الصم وضعاف السمع ) فتبدأ من يوم 18 يناير الي 27 يناير وامتحانات الصف الثاني الثانوي (الصم وضعاف السمع ) فتبدأ يوم 28 يناير الي 4 فبراير وامتحانات الصف الاول الثانوي (مكفوفين ) فتبدأ من يوم 16 يناير الي 26 يناير وامتحانات الصف الثاني الثانوي (مكفوفين ) فتبدأ من يوم 27 يناير الي 4 فبراير .

كما اشار محافظ الجيزة ان امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الفني بأنواعه فتبدأ من يوم 18 يناير الي يوم 4 فبراير .

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمه في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى .

كما وجه محافظ الجيزة، بالتنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي أكمل وجه .