شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تكلفة تكنولوجيا البيوجاز 12 ألف جنيه وتعمل على روث الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تكنولوجيا البيوجاز لها وحدات مختلفة منها تكلفتها حوالى 12 ألف جنيه، وهى منخفضة التكلفة، مشيرة إلى أن تلك التكنولوجيا تستخدم روث الحيوانات لاستخراج الطاقة، والمنتج الآخر السماد لاستخدامه فى الأراضى الزراعية.

وتابعت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية برنامج من مصر، تقديم ريهام إبراهيم، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب والفتيات وبدأوا إنشاء تلك الوحدات، موضحة أن تلك الواحدات يجرى استخدام الطاقة المستخرجة من التكنولوجيا في المنازل الريفية.

وأكملت وزيرة البيئة، أن تكنولوجيا البيوجاز تنتج طاقة حيوية عبر إعادة تدوير المخلفات، مؤكدة أن الوزارة بدأت المشروع منذ أكثر من عام بدعم من البنك الكويتي ومنظمة العمل الدولية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة تقدم تدريبات على التكنولوجيا لتعزيز الاكتفاء الذاتي في الريف المصري، كما أنها تحافظ على البيئة وتوفر الكثير من فرص العمل في القرى الأكثر احتياجاً.

وكانت وزيرة البيئة قد لاحظت أثناء عودتها من محافظة المنيا عقب افتتاح وحدات البيوجاز بالمحافظة إنبعاث دخان كثيف من أحد الأماكن التابعة لأحد مصانع إنتاح الحديد والصلب ببنى سويف وهى منطقة التخلص من الجلخ داخل المنشأة.

وعلى الفور قامت وزيرة البيئة بالدخول للمصنع للتعرف على مصدر الدخان الكثيف الذى تسب فى تلوث ملحوظ للهواء ، حيث تبين أن هذا الدخان ناتج عن احد مناطق الانتاج داخل المصنع ولا يراعى فيها الاجراءات والاشتراطات البيئية اللازمة داخل المنشأة ، وقد وجهت الوزيرة على الفور بمراجعة الإجراءات البيئيه التى تقوم بها الشركة و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى حالة التأكد من وجود اى مخالفات.