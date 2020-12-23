شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يحث الشعب الأمريكى على الكفاح: أحلك الأيام فى معركة كورونا قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن يوم الثلاثاء إن أحلك الأيام فى المعركة ضد جائحة فيروس كورونا تنتظرنا ولا تزال أمامنا وليست خلفنا، وحث الأمريكيين على الاستعداد للكفاح.

وأضاف بايدن فى تصريحات في ويلمنجتون بولاية ديلاوير قائلا، "شىء واحد أعدكم به بشأن قيادتى خلال هذه الأزمة، وسأخبركم بذلك مباشرة، وسأخبركم بالحقيقة وهى أن أحلك أيامنا في المعركة ضد كوفيد قادمة".

وتابع الرئيس المنتخب "نحن بحاجة إلى أن نعد أنفسنا، لتقوية العمود الفقرى لدينا، بقدر ما هو محبط أن نسمع ذلك، سوف يتطلب الأمر الصبر والمثابرة والتصميم للتغلب على هذا الفيروس، ولن يكون هناك وقت نضيعه في اتخاذ الخطوات التي نحتاجها لتغيير هذه الأزمة."

وأشار بايدن إلى أنه بالإضافة إلى التصرف بسرعة توفير المزيد من الإغاثة الاقتصادية والدعم للأمريكيين، فإن إدارته ستتصدى بشكل عاجل للهجوم الإلكتروني الهائل الأخير على الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية الفيدرالية.

وتابع "لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه، بما في ذلك النطاق الكامل للانتهاك أو مدى الضرر الذي تسبب فيه، لكننا نعرف ذلك كثيرًا، وهذا الهجوم يشكل خطرًا جسيمًا على أمننا القومي".

وأكد أن إدارة ترامب فشلت فى إعطاء الأولوية للأمن السيبراني، منتقدا الرئيس دونالد ترامب لتقليله من شأن الهجوم الإلكتروني وتناقضه مع تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو العلنية التي تربط الاختراق بروسيا، وبحاجة إلى إصدار توجيه اتهام رسمى".

وأكمل بايدن "هذا الاعتداء وقع في عهد دونالد ترامب وما زالت مسؤوليته كرئيس للدفاع عن المصالح الأمريكية للأسابيع الأربعة المقبلة."