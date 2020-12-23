طارق شوقى: نسعى لإعادة ثقافة التعليم الحقيقى وحل المشاكل المتراكمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إننا نسعى لإعادة ثقافة التعليم الحقيقى وحل المشاكل المتراكمة، ولتقديم وسائل تعلم متعددة للطلاب، مضيفا أن الوزارة هدفها تقديم أفضل تعليم للطلاب والحفاظ على صحة الطلاب من وباء فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى، أننا قدمنا حلولا تكنولوجية ومنصات الإلكترونية لمواصلة العملية التعليمية فى ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أننا رفعنا الغياب لإشراك أولياء الأمور فى قرار حضور أبنائهم.

وتابع أننا غطينا جميع المناهج الدراسية عبر القنوات والمنصات التعليمية، وهدفنا تكملة الطلاب للمحتوى الدراسى سواء عن طريق المدرسة أو عبر المنصات التعليمية، مضيفا أننا اقترحنا فكرة الأبحاث العام الماضى ولكن أسئ استخدامها من البعض.

وأوضح :"الدولة قررت تعطى 3 فرص بمبالغ باهظة وتعمل كم من الأسئلة والتصحيح لمساعدة الأولاد.. وهنخلية ينقى أعلى درحة فى الفرص الثلاثة.. الدروس الخصوصية بتشتغل ليه لأن فيه جمهور وعادة قديمة أن الطلاب يروح الدرس.. وهى ظاهرة مجتمعية ولازم الناس تتفهم.. وما يقدم اليوم من منصات تعليمية لم يكن موجودا فى الماضى".

وتابع: "أدعو أولياء الأمور لفتح المنصات التعليمية لمشاهدة المحتوى والخدمات التى تقدمها الوزارة للطلاب".