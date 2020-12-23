شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن غدا عن المستشفيات المدرجة لتقديم خدمات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
كما سيجرى الإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة، وذلك غدًا الأربعاء بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.
وكانت أكدت مصادر مطلعة من جامعة القاهرة، إن الجامعة بدأت فى تجهيز مستشفى قصر العينى الفرنساوى تمهيدًا لتحويله بالكامل إلى مستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ظل الاستعدادات التى تتخذها الجامعة تحت قيادة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفترة السابقة شهدت قرارا للدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بتخصيص قسم للعزل داخل المستشفى، ولكن الاتجاه الآن يجرى نحو تخصيص المستشفى بالكامل كمستشفى عزل، وفقا للقواعد المعمول بها للعزل.
ولفتت المصادر، إلى أنه بتخصيص مستشفى قصر العينى الفرنساوى مسشتفى عزل تصبح جامعة القاهرة لديها مستشفى الباطنة ومستشفى الفرنساوى كمستشفيات للمصابين من فيروس كورونا.
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