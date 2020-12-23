شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: التقرير السنوى يبرز قصة مصر التنموية من خلال التمويل التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن إطلاق التقرير السنوي يتزامن مع عام منذ حلف اليمين كوزيرة التعاون الدولى، مضيفة: "كنا نريد أن نتحدث عن نشاط العام وقصة مصر التنموية من خلال التمويل التنموى".

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أنه لأول مرة ملحق للتقرير فيه جميع التمويلات التي حصلت عليها مصر، لافتة إلى أن الشراكات الدولية والتمويل التنموى ليس الفكرة منه فقط المادة التي تسد الفجوة التمويلية، ولكن الأهم المشروعات التنموية التي لها علاقة بالطاقة والتعليم والصحة بمعايير دولية.

وذكرت أن التقرير يبرز قيام الحكومة بتبنى المعايير الدولية، وهذا العام كان هناك تخوف من تأثر التعاون متعدد الأطراف، موضحة أن التمويل التنموى ليس هدفا في حد ذاته، وما يحدث: هل هناك فجوة تمويلية لتمويل مشروعات ذات أولوية للدولة المصرية؟

وأشارت إلى إطلاق الموقع الإلكترونى التفاعلى للوزارة، موضحة أنه مختلف لأن به قصة مصر التنموية من خلال الشراكات الدولية ولأول مرة به خريطة مصر للمحافظات وأهداف التنمية المستدامة، معلقة: "العمل الذى قمنا به مختلف في الشكل والمحتوى والمضمون".