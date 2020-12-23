شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نتوقع معدل نمو بين 2.8% و4% فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نتوقع معدل نمو يتراوح بين 2.8% و4% في 2021، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أثرت على القطاعات الاقتصادية، وجرى توفير حزم مالية لمساعدة المواطنين لمواجهة كورونا.

وأوضح خلال تصريحاته لفضائية "سكاى نيوز عربية"، أنه تم التركيز على تداعيات كورونا على المجتمع، مشيرا إلى أنه كنا قبل الأزمة مستهدفين نمو 5.8 إلى 6% وهو من أعلى معدلات النمو في العالم، وكانت مصر تتجه في طريقها من أسرع الدول نموا في العالم ووضع اقتصادى بدأ المستثمرون يتطلعون له، وذلك في ظل الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أنه مع أزمة كورونا توقف قطاع السياحة بالكامل وتأثرت التجارة العالمية وكذلك الخليج تأثر، وكل ذلك كان لابد من تعويضه بسرعة، وصندوق النقد الدولى تحدث عن أن مصر نجم ساطع في الإصلاح الاقتصادى ومثال يحتذى به وكان استجابته سريعة.

وتابع: "قبل الأزمة طلبنا تعاونا في برنامج بدون تمويل وطلبنا برنامج إصلاحات هيكلية في الاقتصادية، ولكن مع الأزمة طلبنا تمويلا، وجرى منح مصر 2.8 مليار دولار، ثم تم منح مصر 5.2 مليار، وكانت الشريحة الثانية 1.6 مليار دولار، والحزمة التي قامت بها مصر 100 مليار جنيه، وتحدث الصندوق عن أنه من أفضل الحزم".

ولفت إلى أن معدل النمو 3.6% وهو ثانى أفضل نمو خلال فترة كورونا، وذكر الصندوق أن أداء الاقتصاد المصرى خلال فترة كورونا فاق التوقعات.