شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل "قصر العينى" الفرنساوى إلى مستشفى عزل لموجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة من جامعة القاهرة، إن الجامعة بدأت فى تجهيز مستشفى قصر العينى الفرنساوى تمهيدًا لتحويله بالكامل إلى مستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد ، وذلك فى ظل الاستعدادات التى تتخذها الجامعة تحت قيادة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا. وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفترة السابقة شهدت قرارا للدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بتخصيص قسم للعزل داخل المستشفى، ولكن الاتجاه الآن يجرى نحو تخصيص المستشفى بالكامل كمستشفى عزل، وفقا للقواعد المعمول بها للعزل. ولفتت المصادر، إلى أنه بتخصيص مستشفى قصر العينى الفرنساوى مسشتفى عزل تصبح جامعة القاهرة لديها مستشفى الباطنة ومستشفى الفرنساوى كمستشفيات للمصابين من فيروس كورونا.

يذكر أن مستشفى الفرنساوي صرح طبي عملاق يضم (18) غرفة عمليات منها 14 غرفة مخصصة لإجراء الجراحات في التخصصات المختلفة، وتقع بالدور الأرضي، وهناك عدد 2 غرفة عمليات ملحقة بالطوارئ وهي مخصصة لإجراء العمليات الطارئة، وأضيف إليها مؤخرًا عمليات اليوم الواحد، كما يوجد عدد 2 غرفة عمليات بالدور التاسع مخصصة لجراحات النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدات التعقيم.

كما يضم المستشفى عدد 9 رعايات مركزة بإجمالي عدد أسره 124 سرير في مختلف التخصصات والتي تشمل: رعاية السكتة الدماغية - رعاية أمراض الكبد والغيبوبة الكبدية - رعاية ما بعد العمليات الجراحية - رعاية أمراض القلب - رعاية جراحة القلب - رعاية مرضى الأمراض الصدرية - رعاية الأطفال المبتسرين - رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال.

ويقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية المختلفة في أقسام متعددة منها : الطواريء والإستقبال - الأشعة والتصوير الطبي - المعامل المركزية - العيادات الخارجية - الفحص الشامل - بنك الدم - العلاج الطبيعي - علاج السموم - مناظير الجهاز الهضمي والكبد والقنوات المرارية - قسطرة القلب - الغسيل الكلوي - زراعة الكلى - مكافحة العدوى - الصيدليات - التغذية الوريدية - الصيدلة الإكلينيكية) والذي يتم تحت إشراف فريق من أساتذة كلية طب قصر العيني بما لهم من شهرة وثقل على المستوى القومي والإقليمي والدولي في التخصصات المختلفة.