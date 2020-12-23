شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة لـ"الحياة اليوم": مصر الدولة رقم 6 فى تصدير البطاطس عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك جهودا كبيرة بذلت لفتح أسواق جديدة للبطاطس المصرية، حيث تم تصدير مئات الآلاف من أطنان البطاطس فى الوقت الحالى، خاصة أنها كانت واحدة من المحاصيل القليلة في إنتاجها خلال السنوات الماضية، ولذلك كان هناك تشجيع بين المزارعين من أجل زراعتها، لافتًا إلى أن مصر حاليًا الدولة رقم 6 فى تصدير البطاطس بالعالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد شردى فى برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، أن الوقت الحالى فرصة قوية من أجل التعاون بين وزارة الزراعة والغرفة التجارية من أجل العمل على وضع خطة بالتعاون مع الغرفة من أجل استغلال الأزمة الموجودة والتعامل معها بشكل كبير، مؤكدًا أن وزارة الزراعة دورها زيادة حجم الإنتاج والمعروض بالنسبة للمصريين، وظهر ذلك بشكل كبير فى الكثير من المحاصيل المختلفة.

وتابع أن وزارة الزراعة نجحت أيضًا فى زيادة المعروض والإنتاج، فيما يتعلق بمجال الإنتاج الداجنى، وهذا ظاهر بشكل كبير فى الأسواق من خلال الأسعار للدواجن المختلفة، لافتًا إلى أن من الطبيعى أن تتعرض لبعض الطوارئ أو الأزمات ولكن الاقتصاد المصرى الزراعى مرن وقادر على التعامل مع الأزمات والتغيرات التى تطرأ، ومن المهم أن يحدث تعاون بين التجار والمزارعين من أجل إدخالها بشكل أكبر فى التصنيع الزراعى، وإيجاد حلول جديدة فى الفترة المقبلة.