شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأدوية: لدينا مخزون استراتيجى من الدواء والفيتامينات يكفى لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الأدوية أخذت على عاتقها منذ يونيو الماضي، الاستعدادات للخريف والموجة الثانية من فيروس كورونا، وزادت من إنتاجها من الأدوية حتى تم تخزين معدل كافى من المواد الفعالة وخامات التعبئة تغطى لمدة عام على الأقل كمخزون استراتيجى.

أضاف عوف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن وزارة الصحة قامت بإجراءات استباقية في الموجة الأولى لفيروس كورونا، تداركاً لأى نقص في الدواء بالأسواق.

وتابع، أن هناك ضوابط فى توفير الأدوية بحيث يضمن توافرها في الأسواق والمستشفيات والصيدليات على مدار العام، سواء "الباراسيتامول" وجميع أدوية برتوكول وزارة الصحة وتم تسهيل إجراءات تسجيل الفيتامينات، حيث فتحت هيئة سلامة الغذاء الأبواب لتسجيل شركات الفيتامينات الرافعة للمناعة، متابعا: "لدينا الآن بفضل فتح أبواب التسجيل نحو 30 إلى 40 شركة تنتج كافة الفيتامينات وعقارات رفع المناعة".

وأوضح عوف، أن هناك زيادة في الطلب على أدوية كورونا والمسكنات بنسبة بلغت 60-70% على مدار الأسبوعين الماضيين مقارنة بالفترة الماضية.