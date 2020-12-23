البرلمان التركى يواصل سياسة العدوان ويمدد مهام القوات التركية بليبيا 18 شهرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للعدوان التركى وتحدي المجتمع الدولى، والتدخل فى الشئون الدول العربية، أعلن البرلمان التركي تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكانت الأمم المتحدة أدانت التهديدات الأخيرة التي وجهتها ميليشيات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.
وقالت الأمم المتحدة، إن هذه التهديدات تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ويمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات.
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