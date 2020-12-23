شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: نشاهد أول سيارة كهربائية فى شوارع القاهرة ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن أول سيارة كهربائية في مصر ستكون في شوارع القاهرة ديسمبر 2021، مشيراً إلى أن الوزارة تضع نظما في 63 شركة بجميع مراحل العمل لإعادة رسم طريقة العمل في الشركات.

وتابع توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم سيد على، أن جميع الشركات تتشارك في نظام وله أثر كبير في تزويد الإدارة بكل الأرقام التى تحتاجها كي تأخذ قرارا، موضحا أنه عضو في لجنة الأطروحات واجتمعنا بعد حوالى 5 أشهر نبحث الشركات القابلة للطرح.

وأكمل وزير قطاع الأعمال، أن لائحة العمال يجرى التشاور فيها مع رئيس الوزراء وسيتم التوجيه من خلاله، وانتهينا مما على الوزارة، قائلا: "سنطرح المسودة الثانية بعد الحوار المجتمعي مع الشركات واللجان النقابية، وشهر بالكثير ستكون مطبقة في الشركات".

يذكر أنه كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، مُوضحةً أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم.

وأشارت إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.