شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: 310 آلاف جنيه متوسط سعر السيارة الكهربائية للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أنه لم يتم تحديد سعر السيارة الكهربائية، ولكن هناك سعر متوسط للمستهلك، ومن الممكن أن يصل إلى 310 آلاف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن العقود جاهزة للتوقيع، موضحا أنه وقع الاختيار على سيارة أصلها يابانى حتى لا تضيع وقتا فى التجارب، مضيفا أن خط الإنتاج سيأتى كله من الصين، وسيتم تركيبه فى مصر، مؤكدا أن المصنع سيعمل بطاقة 50 ألف سيارة وسوف نبدأ بـ 25 ألف سيارة.

وتابع وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم طرحها بالسوق المصرى للجميع نصفها للأساطيل الحكومية والهيئات الاقتصادية، مضيفا أن البطارية الخاصة بالسيارة الكهربائية لها أهمية كبيرة لأنها تمثل 35% من السيارة .

وكان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال إن السيارات الكهربائية الجديدة ستظهر للنور قريبا والشحنة الواحدة تسيرها 400 كيلو، وأضاف ، أن مرحلة الدراسة لتصنيع السيارات الكهربائية مر عليها عام، بشراكة مع الشركة الصينية مع شركة يابانية وأنتجت 7%، أى حوالى 7 ملايين سيارة كهربائية حول العالم.

وتابع أن الشركة الصينية طورت على السيارة الكهربائية، وتعتبر مكوناتها متوسطة، للتحمل التشغيل التجارى وتكسى وخلافة، وسعرها معقول للمواطن المصرى، مضيفا أن استبدال السيارات الغاز أو البنزين لسيارات كهربائية لا يوجد بند لهذا.