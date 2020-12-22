شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الإسكان: خطة تطوير القاهرة الخديوية بدأت بالتحرير وتشمل 4 مواقع أخرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالخالق عبدالرحمن، مساعد وزير الاسكان، إن الوزارة بدأت خطة تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية في القاهرة سواء قيمة تراثية أو معمارية بتطوير ميدان التحرير ثم تشمل ميدان طلعت حرب ومصطفى كامل وميدان العتبة والأوبرا، فضلا عن الشوارع التي يرتبط اسمها بقيمة تاريخية وازالة التشوهات منها.
وأشار الدكتور عبدالخالق عبدالرحمن، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن تطوير المناطق القائمة ليست الاولى وقبلها تم العمل في ماسبيرو والاسمارت وتل العقارب بالسيدة زينب.
وعن طريق اخلاء هذه المناطق التاريخية، قال: «نبدأ بحصر الشاغلين في المنطقة سواء مالك أو مستأجر، وبعد الحصر يتم توزيع استمارة رغبات على الحائزين للعقارات، وتشمل إذا كان يفضل الاستمرار في المنطقة أو تعويضه، والتعويض ممكن يكون مادي أو عيني وفق لجنة متخصصين في التسويق العقاري أو يحصل على وحدة بديلة بنفس المنطقة ويدفع فرق التطوير.
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