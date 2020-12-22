شكرا لقرائتكم خبر عن درية شرف الدين في ندوة حقوق الإنسان: يجب إقرار قانون تداول المعلومات ليؤدي الإعلام دوره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة درية شرف الدين؛ وزيرة الإعلام الأسبق، إنه في ظل المشروعات التنموية لا بد من تأسيس قيم التسامح والاستقرار وعلى رأسها حقوق الإنسان التي بدونها سيتم صناعة الفوضى، والإعلام هو المجال الامثل لممارسة حرية الرأي والتعبير أسمى حقوق الإنسان، وبدونها تظل الحقوق السامية للنخبة ولا يدركها الإنسان العادي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة محور «الإعلام وثقافة حقوق الانسان» على هامش ندوة «حقوق الانسان والمعايير المزدوجة» التي نظمتها مكتبة الاسكندرية.

وأوضحت «شرف الدين» إنه حتى يقوم الإعلامي بدوره لابد من حصوله على حقوقه؛ والمتمثلة في إقرار قانون لتداول المعلومات، العمل في ظل مجتمع مدني ووسط ديمقراطي، وشعوره بالأمان عند ممارسة عمله، ووجود جهة مستقلة يلجأ لها الإعلامي عند حدوث خلاف، وإدراك قيمة وقدر الإعلاميين، فيما تتمثل واجباته في الحصول على تدريبًا خاصًا للإلمام بالقوانين ومواد الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأشارت «شرف الدين» إلى أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد وحدها في الساحة بعد دخول مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبح لها دورقوي في التوعية بقضايا حقوق الإنسان، والتي يستحيل معها منع تداول هذه القضايا، مشددة على أن حرية الرأي لن تسبب ضررًا بقدر دورها في خلق حالة من الوعي بالقضايا الوطنية.