شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «مهندسي الإسكندرية» يهنئ قنصوة لتعيينه رئيسًا للجامعة ويبحث سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين، تهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة، بتعيينه رئيساً لجامعة الإسكندرية، مرحبا بالزيارة التي قام بها مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية التعاون بين النقابة الراعي الأول للمهن الهندسية وجامعة الإسكندرية باعتبارها بيت الخبرة الأول للمشروعات التنموية داخل المحافظة.

وأكد الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، أن النقابة على الاستعداد التام للتعاون مع الجامعة والمحافظة في شتى المجالات الهندسية العلمية والعملية وفتح آفاق جديدة للتدريب والعمل بجديه على تأهيل المهندسين لسوق العمل بكافة مراحل التدرج الوظيفي وتنمية مهاراتهم العلمية والتقنية.

واستعرض رئيس النقابة المجالات المختلفة، والتي يمكن أن يتم التعاون فيها مع الجامعة من شراكات وتفعيل مذكرات تفاهم وتكوين مجموعات عمل مشتركه والتكامل مع الكيانات الصناعية والعلمية الكبرى لصالح التنمية التكنولوجية للمجتمع السكندري.

من جانبه رحب رئيس جامعة الإسكندرية بوفد نقابة المهندسين وأكد على أهمية دور النقابة في تأهيل الخريجين الجدد لسوق العمل وأثنى على الدور الذي تقوم به النقابة حاليًا في هذا الشأن هي راعية للخريجين في كافة المجالات المهنية والحياتية.