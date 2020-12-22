شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: تلقينا 1400 شكوى واستغاثة من المصريين في الكويت وتركيا وعُمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، على شكاوى العالقين في عدد من الدول التي أغلقت حدودها وعلقت رحلاتها مع بريطانيا إثر ظهور السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

قالت مكرم في مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء الثلاثاء: «الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى وإستغاثات عديدة من مصريين عاملين في الكويت أثناء عودتهم عبر الإمارات وبعد قرار الكويت بغلق المجال الجوي ومع إحترامنا لسيادة دولة الكويت لكن لابد من الاهتمام بالمواطنين المصريين الذي يعدون بمثابة عالقين في الإمارات وتكبدوا ودفعوا كافة اموالهم ومش عارفين يعملوا إيه دلوقتي».

كشفت الوزيرة أنه في ضوء هذه الاستغاثات لجأت الوزارة لتفعيل لجنة العالقين من فيروس كورونا مجددًا وتم التواصل معهم وسجلت غرفة عمليات العالقين نحو 1400 شكوى ليس فقط في الكويت بل في سلطنة عمان وتركيا، واطلعت الوزارة على قائمة الشركات السياحية التي شملتها الاستغاثات من قبل العالقين من أجل التفاوض مع قطاع شركات السياحة للتفاوض مع الشركات التي شملتها الاستغاثات لتغطية نفقات هؤلاء العالقين في فنادق دبي حتى فترة انتهاء غلق المجال الجوي الكويتي والذي حُدد لمدة أسبوع خاصة أن هؤلاء العالقين لايملكون من المال لتحمل تكاليف أسبوع أخر.