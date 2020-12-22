شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة صناعة الدواء: لا صحة لتوفير لقاحات كورونا في الصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن لقاحات كوورنا سيتم توفيرها من خلال وزارة الصحة فقط ولا صحة لما يتم تداوله عن توزيعها وتوفيرها في الصيدليات، قائلا: «العالم كله بيوزع اللقاحات من خلال الجهات الصحية المسئولة وده بيحصل في امريكا وكل العالم».

وأضاف الدكتور أحمد العزبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المتبع أن يكون هناك قوائم اعطاء اللقاح ستبدأ بالأطقم الطبية ثم كبار السن وهكذا، مفيدة بأنه سيكون هناك جدول معد لكل شخص سيحصل على اللقاح.

وتابع: «فى شحنتين وصلوا لمصر من اللقاح الصيني ولا صحة لتوفير اللقاحات في الصيدليات ومعظم الناس بتفضل العلاج المنزلي، وبالتالي محتاج ادوية العلاج في المنزل وهي متوفرة جدا ولا يوجد نقص في أي ادوية في الصيدليات».