شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور بعد تعافيه.. رامي رضوان يروي تجربته مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء DMC تفاصيل وكواليس رحلته بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

]وقال رضوان في أول ظهول له على برنامج «مساء DMC» بعد تعافيه: «كنت بكلمكوا من أول السنة عن كورونا من واقع الأبحاث والدراسات من مختلف المؤسسات العلمية والتعليمية ومراكز الأبحاث والأطباء والمتخصصين في العالم. ده هيفضل مستمر معنا. بس النهاردة أنا بكلموا كمان من واقع تجربة عشتها بكل تفاصيلها اللي كنت بحذر وبحكي عنها من شهور».

وأضاف رضوان: «كورونا ده دور برد بس تقيل شوية. خدعوك فقالوا! هو مش دور برد، ده دور سخيف وتقيل وخانيق وممل، تختلف الأعراض من شخص لاخر. يعني أنت ونصيبك».

وتابع: «سخافة الأعراض أول ٣ أيام، إستقرار الحالة رابع وخامس يوم ومشاهدة أفلام ومسلسلات ثم زهق خانق في الحبس الإنفرادي».

وعن رحلة البحث عن العلاج الصحيح قال رضوان: «الأطباء بيجتهدوا، بس الأكيد إن كل حالة ليها طبيعة خاصة، وطبعا قد تتشابه الحالات. عشان كدة الفيصل في إيه نوع العلاج هي التحليل والتاريخ المرضي للمصاب ولازم طبيب بتثق فيه وبالتالي هتكون واثق في علاجه».

واستطرد الاعلامي رامي رضوان: «العامل النفسي مهم وناس كتير بتسألني أخذت أدوية إيه؟ وأنا غيرت البروتوكول. لكن مستحيل أقدر أقول لأي حد خد العلاج ده. دي جريمة».