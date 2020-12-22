شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحادية بكليات جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة العريش عن أسماء الأمناء والأمناء المساعدين للجان الإتحادية بالكليات وفقاً للائحة الانتخابية.

وتمت الانتخابات في كليات (التربية- العلوم- التجاره- الآداب- العلوم الزراعيه- الإقتصاد المنزلي- الإستزراع المائي- التربية الرياضية- الطب البيطري) وسط إجراءات إحترازيه مشددة مع إستمرار عمليات التعقيم والتطهير حرصا على سلامة الطلاب.

وأكد الدكتور سعيد عبدالله لافي رفاعي رئيس جامعة العريش أن الانتخابات الطلابية تمت بشكل ديمقراطي وفي إطار الشفافية منذ إنطلاقها تأكيدا لقيم وتوجيهات جامعة العريش في تصعيد الشباب ومشاركتهم في كل الفاعليات وتأهيلهم للمساهمه في النهوض بالوطن.

وأشار إلى أنه سوف يتم الإنتهاء من الماراثون الانتخابي لطلاب الجامعة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤.