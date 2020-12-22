شكرا لقرائتكم خبر عن لتوسعة الشوارع.. حملات في حي الأربعين بالسويس لإزالة الإشغالات والعشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حي الاربعين حملة لازالة الاشغالات الموجودة بشارع محمد رضوان، وإزالة العشش والاسوار الخاصة بمنطقة حي الكويت ومساكن شل في حي الاربعين. كما تمت -بحسب بيان الثلاثاء- إزالة الاشغالات حول الملعب المفتوح بالمنطقة وفتح جميع الشوارع المحيطة بالملعب وتم إنارة المكان جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس برفع الاشغالاتومتابعة خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة. ويستمر حي الاربعين برئاسة ممدوح انور رئيس الحي في رفع الاشغالات والعشوائيات بانحاء الحي ونظافة المكان لتوسعة الشوارع . الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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