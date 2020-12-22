شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للفيروسات: السلالة الجديدة لـ«كورونا» سريعة الانتشار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، باتباع البروتوكولات العلاجية الصادرة من وزارة الصحة فيما يتعلق بالحالات المصابة بـ فيروس كورونا .
وقالت وجيدة أنور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»، «تحليل الدم والأشعة المقطعية على الصدر والمسحة تعتبر وسائل التعرف على الإصابة بفيروس كورونا».
وتابعت وجيدة أنور «لابد من إجراء تحليل ومتابعة بعد التعافي من فيروس كورونا للتأكد من خلو الجسم من بوادر التعرض لجلطات».
وأكدت أنه «لا يوجد إثبات علمي على وصول سلالة فيروس كورونا الجديدة إلى مصر»، منوهة بأن «سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار، ولكنها لا تؤثر على شدة وخطورة الفيروس».
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الوضع في مصر
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اصابات
126,273
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تعافي
107,162
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وفيات
7,130
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