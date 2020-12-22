شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة «المصرية - اليابانية» تحتضن أول مركز للتميز العلمي للجرافين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د. احمد عبدالمنعم عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة أنشأت مركز التميز العلمى للجرافين وتطبيقاته في مجالات إنتاج المواد اللازمة لتصنيع اجهزة إنتاج وتخزين الطاقة والإلكترونيات وذلك لأول مرة في في مصر والشرق الاوسط. موضحا ان المركز يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في إنتاج الجرفين واستخدامه كاحبار في طباعة الالكترونيات الدقيقة ثنائية وثلاثية الأبعاد.

فقد تم توفير ميزانية 12 مليون جنيه من ميزانية صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى لتمويل إنشائه.

والجدير بالذكر أن الجرافين هي المادة السحرية الجديدة التي ستحل بديلا للسيليكون حيث يعد أساسا للعديد من تكنولوجيات المستقبل بما يمتلك من خواص حرارية وكهربائية وضوئية وميكانيكية فريدة لم تعرف من ذى قبل. وقد ركزت المجموعة البحثية بمركز التميز العلمى على استخدام الجرافين في تصنيع المكثفات فائقة السعة المرنة والسخانات الكهروحرارية المرنة ذات القدرة على التسخين والتبريد في أزمنة قياسية صغيرة بالإضافة إلى استخدامه في تصنيع حساسات الإجهاد الميكانيكي.

وأشار إلى أنه تم تسجيل براءة اختراع تهتم في إنتاج الجرافين بطريقة اقتصادية وبجودة عالية.

وعن أحدث الأبحاث العلمية للمركز فقد نجح المركز في الحصول على تمويل قدره ٨ مليون جنيه من أكاديمية البحث العلمى لمشروع تحويل الغازات الملوثة للبيئة مثل اول اكسيد الكربون وثانى اكسيد الكربون إلى وقود سائل نظيف مثل الديزل والجازولين والبنزين باستخدام محفزات نانومترية جديدة مبنية على استخدام هياكل الجرافين.

بدوره أكد الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة اليابانية حرص جامعته كأول جامعة بحثية على إثراء البحث العلمي بإنشاء مركز مركز التميز العلمى للجرافين بالجامعة وهو الأول من نوعه في مصر يتخصص في تطبيقات الطاقة والالكترونيات والجرافين ويهتم باجراء الابحاث التطبيقية التي تخدم خطط الدولة التنموية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.