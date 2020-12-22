شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: اختبارات لمديري الإيرادات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة اليوم اختبارات لمديرى الايرادات على مستوى محافظات القناة الثلاثة فى اللائحة التجارية واستفساراتها ولائحة المخالفات وكذلك دليل الخدمات الجماهيرية لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع مستوى مديرى الايرادات فى كيفية التعامل مع العملاء واختيار اصحاب الجدارات فى رئاسة ادارات الايرادات التسع على مستوى الشركة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تم عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين بالقطاع التجارى ومراكز الايرادات فى وقت سابق وتقديم شرح مفصل لللائحة التجارية المعمول بها على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك لدليل الخدمات الجماهيرية للعمل على تحسين مستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة للعملاء، وتوضيح كافة المستندات المطلوبة لكل خدمة والمدد الزمنية التي تستغرقها الخدمة تسهيلا على العملاء بمعرفة إجراءات تقديم الخدمات المقدمة، يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تقديم خدماتها للمواطنين بكل شفافية ومصداقية تطبيقا لنظام الحوكمة داخل القطاعات التجارية.

واكد عصمت، استمرار عقد ورش العمل والدورات التدريبة لكافة العاملين بالقطاع التجارى لتطوير أداء المنظومة لمواجهة تحديات القطاع المتغير، وحتى يتمكن العاملين من إتمام المهام المطلوبه منهم وفقا لمعايير قياسيه يتم اكتسابها من الدورات التدريبية، مع اجراء اختبارات التقييم الدورية للتأكد من تطابق الاداء الفعلى للعاملين مع الاداء المستهدف وتحديد الفجوة فى الاداء وتحليل وتحديد اسبابها وسبل علاجها .