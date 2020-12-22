شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة مفاهيم التخطيط على مستوى المحافظات والمديريات والأحياء بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أختتمت الدورة التدريبية التي عقدت بمحافظة السويس عن مفاهيم التخطيط على مستوي المحافظات والاحياء والمديريات تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والتي استمرت لمدة ثلاث أيام، وحاضر فيها مدربين متخصصين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور مديري التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة السويس والمديريات والاحياء بهدف رفع قدرات المتدربين على تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات بما يحقق الأهداف التنموية المستهدفة .

كما تناولت المحاضرات كيفية رفع كفاءة العاملين بادارات التخطيط والمتابعة على مستوي المحافظة ومديريات الخدمات والاحياء فيما يتعلق بتقديم المفاهيم التخطيطية العامة والتي تكمن في أن يكون لديهم القدرة على رسم وإعداد الخطة بما يتماشي مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبرنامج عمل الحكومة والقدرة على الربط بين الجانب المالي والأثر التنموي لمشروعات الخطة الاستثمارية.

كما تهدف الدورة التدريبية إلى أن ان يكون المتدرب قادرعلي مناقشة المفاهيم الخاصة بالتنمية والتخطيط وأهمية التخطيط الكفء في تحقيق التنمية، وتحديد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم.

وفي نهاية الدورة التي بدأت يوم الاحد 20 ديسمبر واستمرت حتي يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 تم توزيع شهادات اجتياز المتدربين للدورة التدريبية .

ضم فريق العمل من المدربين كلامن محمد فاروق ومعتز فتحي ومارينا هاني بقطاعي التخطيط الاقليمي والتنمية البشرية بوازارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

أقيمت الدورة تحت اشراف خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وحضرها العميد علاء اسماعيل مدير مركز اللحام ومثل محافظة السويس كلا من غريب جودة مدير عام التخطيط والمتابعة وسمر مجدي مدير التخطيط ومني محمد مديرالمتابعة وعدد من مديري ومسئولي التخطيط على مستوي المديريات والاحياء.