شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات لتوعية سيدات السويس بالمشاركة في مبادرة الكشف المبكر على سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الرائدات الريفيات بمحافظة السويس سلسة من الندوات لتوعية السيدات من أجل حثهم على المشاركة في فاعليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى والتى بدأت الأحد الماضي يوم 12 ديسمبر وتنتهى يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر.

تقام القافلة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى السويس العام امام مبنى الأشعة التشخيصية للسيدات فوق الـ ١٨ عام، وشددت الرائدات في الندوات التي أقيمت في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية على السيدات المشاركة في القافلة من اجل الاطمئنان على صحتهم والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة في التباعد اثناء الحصول على الخدمة الطبية.

تابع الدكتور أحمد البرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أعمال القافلة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للسيدات بالمجان.