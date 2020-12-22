شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان: ترك الزرافات الثلاث بالمبيت 3 أيام قبل إطلاقها بالمساحات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إنه تم إخراج الزرافات الثلاثة من الصندوق بعد وصولهم إلى حديقة الحيوان، وإطلاقهم فى المبيت، موضحة أنه سيتم ترك الزراف لمدة تزيد على الثلاث أيام قبل إخراجهم من المبيت للمساحات الخضراء للاطمئنان عليهم.

وأكدت الدكتورة مها فى تصريحات لها، أنه لن يتم السماح لدخول أى فرد لهم خلال هذه الفترة سوى الحارس بالطعام والطبيب للمتابعة استعدادا للقاء الجمهور.

واستقبلت منذ قليل حديقة الحيوان بالجيزة، 3 زرافات جديدة ، حيث وصلت الزرافات داخل صندوق، قادمة من مطار القاهرة على متن سيارة مجهزة، وذلك بعد انتهاء كافة الفحوصات الطبية للتأكد من خلوها من الأمراض، فيما استعدت الحديقة بأوناش خاصة لنقل الصندوق الذى يوجد بداخله الزرافات لبيت الزرافات الجديد.

ويأتى استقبال حديقة الحيوان بالجيزة لـ 3 زرافات جديدة، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية، بعد موت ذكر الزرافة، وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لاستيراد زرافات جديدة باعتبارها أحد الحيوانات التى تحظى بشعبية كبيرة من زوار الحديقة.

وانتهت حديقة الحيوان بالجيزة من بيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن 2 فدان، و الذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال ، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

وأكدت وزارة الزراعة، أن الزرافات الجديدة وصلت المطار الساعة التاسعة صباحاً ومازالت هناك لم تخرج، لأن الحجر البيطرى ومعهد صحة الحيوان يقومان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء جميع الفحوصات اللازمة لتأكد من خلوها من كافة الأمراض والأوبئة والفيروسات وهذه إجراءات مستمرة منذ ثلاث ساعات ومازالت ربما ساعات أخرى كثيرة.