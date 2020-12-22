رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن ما قدمته مصر خلال السنوات الأخيرة الكثير لذوى الإعاقة؛ خاصة الفتيات والنساء، ومنه تخصيص دستور 2014 لأكثر من 8 مواد لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك دخول الأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ والذي تنص مواده على خفض ساعات العمل في كافة المصالح حكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.

كما أشارت مرسي إلى تخصيص وزارة الإسكان 5% ‏من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الإسكان الاجتماعي، وتمكينهم من استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، وتخصيص عام 2018 لكي يكون عام الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر.

جاء ذلك في كلمتها اليوم الثلاثاء خلال ورشة عمل "المرأة ذات الإعاقة والابتكار والتكنولوجيا المساعدة"، والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، ورنده أبو الحُسن الممثل المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومايكل حداد سفير النوايا الحسنة الإقليمي للعمل المناخي ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وسيمون إليس الخبير الإقليمي للسيدات ذوات الإعاقة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وثمنت رئيس المجلس القومي للمرأة من أهمية ورشة العمل - التي تعد الأولى من نوعها - لتناول احتياجات المرأة ذات الإعاقة من التكنولوجيا المساعدة، لتلبية احتياجاتهن في أن ينعمن بحياة طبيعية ويقمن بدورهن الحيوي، عبر تدخل التكنولوجيا المساعدة في حل مشاكل هذه الفئة من النساء والتفكير بجدية في اختراعات تحل مشاكلهن اليومية والحياتية أكثر من غيرهن.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة، أهمية دور المرأة ذات الإعاقة والتي يقع على عاتقها أعباء كثيرة كأم وزوجة يتطلب فيها توفير كافة السبل لإزالة كافة العوائق التي تحول دون دمجها في الحياه وتسهيل الصعوبات التي تواجهها.

وأشارت هجرس، إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمنت موادها أهمية التكنولوجيا المساعدة لكافة الإعاقات؛ لاسيما المادة 9 حول إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة 10 حول الحق في الحياة التي كفلت اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاتهم في حالات الخطر والطوارئ وكيفية الوصول لهم، لافتًا إلى أن الدستور المصري منح تلك الفئة حقوقًا حيوية في بعض مواده.

تضمنت الورشة جلسات للمتحدثة الرئيسية سيمون إليس الخبير الإقليمي للسيدات ذوات الإعاقة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتمكين السيدات ذوات الإعاقة من خلال التقنيات المساعدة قدمتها مها هلالي عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة ومؤسس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، وشريفة مسعود عضو اللجنة والمدير التنفيذي للمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، بالإضافة إلى ورشة عمل تقييم وفهم الاحتياجات والتحديات للسيدات ذات الإعاقة.