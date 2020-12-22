27% زيادة| كيف تصاعدت "إصابات كورونا" خلال الأسبوع الأخير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصاعدت إصابات فيروس كورونا المسجلة رسمياً في مصر بصورة كبيرة خلال الأسبوع الأخير (من 15 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر) بنسبة وصلت إلى 27%، في ظل الموجة الثانية للجائحة.

كانت وزارة الصحة والسكان، سجلت يوم 15 ديسمبر الماضي 523 حالة إيجابية بالفيروس. واستمرت الأعداد في ارتفاع حتى وصلت أمس إلى 718 حالة إيجابية، بزيادة 195 حالة عن بداية الفترة.

وبحسب البيانات الرسمية للوزارة، سجلت مصر 544 حالة إيجابية يوم 16 ديسمبر، و548 حالة يوم 17 ديسمبر، و579 حالة يوم 18 ديسمبر، و611 حالة يوم 19 ديسمبر، و664 حالة يوم 20 ديسمبر.

كما كانت حالات الوفاة متوازية في الارتفاع هيّ الأخرى، إذ سجلت وزارة الصحة يوم 15 ديسمبر 24 حالة وفاة، لتستمر الوفيات في ارتفاع متواصل طوال الأسبوع لتصل في نهاية المطاف إلى 32 حالة.

ورغم زيادة عدد الإصابات والوفيات في الموجة الثانية، إلا أن مؤشر الوفيات عاد للانخفاض بهامش طفيف ليصل إلى مستوى 5.6%، بالنظر إلى تسجيل 126273 حالة إصابة حتى أمس الاثنين، و7130 حالة وفاة.

وعلى النقيض، تراجع مؤشر التعافي من كورونا بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة ليصل إلى 84.8% حتى اليوم، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر الماضي.

وتعافى من كورونا 107162 حالة، من أصل 126273 حالة مُسجلة بوزارة الصحة منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.