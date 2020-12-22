محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_أحمد مسعد:
استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة، مساء الثلاثاء، 3 زرافات عقب وصولهم مطار القاهرة في وقت سابق من اليوم.
وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة استلمت الـ 3 زرفات "2 أنثى وذكر"، مشيرا إلى أن الزرافات خضعت للفحص الشامل الطبي وهم بحالة صحية جيدة.
وأضاف رجائي في تصريحات لمصراوي، أن الحديقة وفرت الأماكن المناسبة للزرافات سواء أماكن العرض أو المبيت وحاليا يتم توزيعهم للمبيت تمهيداً لعرضهم بداية من غد الأربعاء.
وأشار إلى أن الحديقة اختارت تسلم الزرافات اليوم نظرًا لكونه يوم الإجازة الرسمية للحديقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 3 زرافات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.