السياحة: 10 فنادق ثابتة تتسلم الشهادة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 10 فنادق ثابتة بـ 3 محافظات (القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وأسوان)، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال الأسبوع الماضي، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بالقاهرة الكبرى هما الشانزلزيه، وهليوكايرو، وسوليكس انترناشيونال، وشهرزاد، والفيض الحاكمى، و4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء منها 3 فنادق بمدينة طابا هي موفنبيك طابا، وطابا، ونيلسون طابا، وفندق واحد بمدينة شرم الشيخ هو دايموند بيتش ريزورت، بالإضافة إلى فندق أوبليسك نايل تاور بمحافظة أسوان.

وأضاف العاصي، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة منذ منتصف مايو الماضي وحتى الآن إلى 697 فندقا ب 23 محافظة على مستوى الجمهوية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.