تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوت الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا اندلع في وحدة سكنية بمنطقة البراجيل. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بالمنطقة المُشار إليها. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء تحت إشراف رئيس قطاع الشمال. فور وصولهم عمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة. في الوقت الذي التهمت النيران محتويات إحدى الغرف. وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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