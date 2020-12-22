نشرة الحوادث.. اغتصاب طفلة معاقة بحلوان ومحاكمة جديدة لمودة الأدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

مد أجل الحكم على 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4"

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء والمعروفة إعلاميًا بقضية "ولاية سيناء.

تفاصيل اختطاف فتاة وتكبيلها داخل غرفة بالتجمع

توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" ، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام).

حفظ التحقيقات في انتحار شاب بالساحل

أمرت نيابة الساحل، بحفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب يعمل سائقًا بإحدى شركات "النقل التشاركي" بإلقاء نفسه من الطابق الرابع في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

اغتصبها 6 أشهر.. حبس عامل اعتدى جنسيًا على "حفيدة زوجته" في حلوان

أمرت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل وزوجته عرفيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه باغتصاب طفلة (حفيدة الثانية)، واتهامها بتسهيل ارتكاب المتهم لجريمته.

الجنح تحدد جلسة الغد لمحاكمة مودة الأدهم في اتهامها بكسر حظر التجوال

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسة غدًا الأربعاء، لمحاكمة اليوتيوبر مودة الأهم وصديقتها، في اتهامهما بكسر حظر التجول.