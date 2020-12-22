شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم مع بعض».. يوم ترفيهي في أسوان لذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت أسرة مكتب الرفيق لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة كوم امبو، يوما ترفيهيا بعنوان «يوم مع بعض» برعاية المهندس يحيي مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو. وشمل اليوم -بحسب بيان الثلاثاء- زيارة لمنطقة اثار كوم امبو وجولة نيلية وحفلة سمر بمشاركة عدد من المهتمين بمكتب الرفيق في وجود 35 من ذوى الاحتياجات الخاصة. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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