شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: إصلاح عدة خطوط في الإسماعيلية وبورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط 300 مم المغذى لمنطقة السلام، وتم إصلاح خط 10 بوصه بقرية البعالوه.

كما تم الانتهاء من إصلاح خط مياه قطر 4 بوصه بعزبة أم مشارق بقرية الشروق، وإصلاح خط مياه قطر 6 بوصه بقرية المحسمه، وفي القنطرة شرق تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه قطر 700 مم والمغذى لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقرية أبوعروق، كما تم إصلاح 2 كسر بخط قطر 6 بوصه بعزبة الغطوس وبجوار مسجد الزهراء، وأصلاح كسر خط 10 بوصة بخط طرد الرئيسي بمحطة الكيلو 11 الفردان، وإصلاح كسر خط 400 مدخل مدينة المستقبل، وبقطاع بورسعيد تم الانتهاء من أصلاح كسر خط 300 مم في الكيلو 17 جنوب بورسعيد.

وأعلن اللواء عبدالحميد عصمت القضاء تماما على مشكلة تسريب مياه الصرف الصحى لعمارات مدينة التل الكبير القديمة.

حيث تم تغيير خطوط الربط بين غرف التفتيش والمطابق، وذلك لمنع تسريب مياه الصرف الصحى وحل المشكلة حلاً جزرياً، كما تم الانتهاء من كافة أعمال صيانة مطابق الخطوط الرئيسية والفرعية، بمدينة المستقبل، تمهيداً لبدء أعمال سفلتة وتطوير الطرق الرئيسية للمدينة، وذلك بالتنسيق مع لجنة خدمات المستقبل ومجلس مدينة الإسماعيلية.