شكرا لقرائتكم خبر عن «من فضلك اطفي السيجارة».. ندوات عن خطورة التدخين في مدارس شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء ندواتها تحت شعار «من فضلك اطفى السيجارة» التي تنظمها ادارة التثقيف والاعلام الصحى بالمديرية في عدد من المدارس، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة واشراف الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة.

وأعلن الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى بالمديرية أنه يتم التركيز على المدارس الاعدادية والثانوية لتوعية الشباب والناشئين بخطورة التدخين وتحذيرهم منه، إلى جانب توضيح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، مشيرا إلى البدء بمدارس ادارة العريش التعليمية، ومواصلة الندوات في باقى المدارس بالادارات التعليمية على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أكد فتحي عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى في ندوة بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية العسكرية بالعريش على تعريف الطلاب بأن التدخين يأسر الشباب، لافتا إلى عدم الوقوع في أسر التجربة بالتدخين، وقال أن نسبة 15٪ من الأشخاص المدخنين فقط يستطيعون الاقلاع عن أسر التدخين.

واستعرض فيلما توضيحيا عن أضرار التدخين والمخدرات على صحة الفرد والمجتمع، وأضرار التدخين التي تؤدى إلى التهابات الشفاه والحنجرة والتهابات الرئة وعسر الهضم.

وتابع عثمان أن السيجارة بها 300 مادة سامة، وأن التدخين سبب رئيسى لسرطانات الرئة والعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرا إلى أن التدخين يدمر الصحة ويؤدى إلى الشيخوخة المبكرة والوفاة، كما أن معظم الجلطات والذبحات الصدرية سببها الرئيسي التدخين.

وأوضح أحمد محمد عبدالفتاح المثقف الصحى بمديرية الصحة أن التدخين يدمر الصحة ويؤدى إلى الوفاة، وأن السيجارة هي القاتل الأول في العالم، مشيرا إلى أن هناك ٧ ملايين شخصا يلقوا حتفهم سنويا نتيجة التدخين، وأن التدخين هو البوابة الأولى لدخول عالم الإدمان والتعاطى، كما أن التدخين والمخدرات هما المسبب الرئيسى للإصابة بجميع أنواع السرطانات بالجسم اضافة إلى تلف الأعصاب والسكتة الدماغية التي يتعرض لها المدخنين.