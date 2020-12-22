شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة ضمان الجودة بجامعة سوهاج يناقش آليات تنظيم فعالياته المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، الإجتماع الدوري لمركز ضمان الجودة بالجامعة، لمناقشة آليات تنظيم فعاليات المركز خلال الفترة المقبلة.

عقد الإجتماع بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد الخطيب، مدير المركز، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، ونخبة من الأساتذة ممثلي أعضاء مجلس إدارة المركز.

وناقش الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، مع أعضاء المجلس نتائج التدريب الخاص بمديري وحدات الجودة، والتي لاقت استحسان من المشاركين لمساهمتها في إكسابهم مهارات وخبرات معرفية وتطبيقية في إدارة الجودة داخل الكليات، بالإضافة إلى عرض تقرير عن الدورة التدريبية المكثفة للمراجعيين الداخليين بالجامعة، والتي تناولت أخلاقيات مهنة المراجع، وإجراءات الزيارة الميدانية وأنشطتها، وكيفية كتابة تقرير المراجعة، وكذلك مناقشة نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها فريق الدعم الفني والمراجعة للكليات.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، أن جدول أعمال الإجتماع تضمن إستعراض الإستعدادات النهائية لانطلاق المنتدى العلمي الأول لضمان الجودة، المزمع إنعقاده يوم ٢٨ من ديسمبر الجاري، موضحاً أن رئيس الجامعة وافق على تنظيم ورشة عمل بعنوان «آفاق الإستثمار وريادة الأعمال بجامعة سوهاج.. الوضع الراهن والرؤية المستقبلية»، وذلك في مارس ٢٠٢١م، بالإضافة إلى موافقة أعضاء مجلس إدارة المركز على بدء التحضير للمؤتمر الدولي لضمان الجودة، بعنوان «الجامعة المنتجة.. الطريق إلى الإستدامة المالية والميزة التنافسية»، والذي سيعقد في أبريل ٢٠٢١ بتقنية الإتصال الهجين.